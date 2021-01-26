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Токаев поручил создать новое Агентство

Фото: Акорда 26 января 2021, 13:01

По борьбе с экономическими преступлениями.

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил создать новое агентство, передает zakon.kz.

Предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями. Около четверти валового продукта находится в серой зоне. Обороты преступных групп, занимающихся обналичиваем и нелегальными способами получения доходов исчисляются миллионами тенге. В прошлом году было возбуждено рекордное число дел в сфере теневой экономики. Пресечена деятельность 73 преступных групп. Это только начало работы. Для усиления этой работы надо создать Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при Президенте. Данное ведомство должно приступить к борьбе с теневой экономикой, - сказал Президент.

Он добавил, что к 2025 году теневая экономика не должна превышать 15%.

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