На машины руководства госорганов тратится более шести млн тенге в год - Токаев

Президент внес ряд поручений.

Касым-Жомарт Токаев назвал сумму, которую выделяют каждый год на содержание государcтвенного автопарка, сообщает zakon.kz.

По его словам, значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных госорганов.

Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более 6 миллионов тенге в год, - написал он в twitter.

Президент уточнил, что в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.

Такой подход прошел успешную апробацию в фонде "Самрук-Казына". Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить адм.расходы на 1,5 млрд тенге, - указал глава государства.

Он отметил, что требуется внедрять механизмы, не позволяющие завышать цены на этапе расходов.

Следует сделать "Единое окно" закупок частью бюджетного процесса. Поручаю правительству совместно с АП внести предложения по новой схеме обеспечения автотранспортом, - заключил Президент.

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