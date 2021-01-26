Aktau Riviera: как стать владельцем виллы на Каспийском побережье

Жилье и инфраструктура в проекте изящно объединены.

О собственном жилье на берегу моря мечтают многие. Инвестируя в недвижимость на побережье, можно не только приобрести личный курорт для своей семьи, но и заработать на аренде. Уже с этого года казахстанцы получат шанс осуществить это желание: на берегу Каспийского моря воплощается проект Aktau Riviera.

Настоящий райский уголок для ценителей комфорта и эксклюзивного отдыха!

В условиях закрытых границ из-за пандемии Актау заменил нашим соотечественникам популярную Анталию. Казахстанцы в 2020-м открыли для себя побережье Каспия и были удивлены его уникальной красотой и самобытностью. Побывали – и задумались о приобретении собственной недвижимости на нашем западном курорте.

Aktau Riviera – один из флагманов в рамках реализации государственной программы развития туризма в Актау. Это огромный квартал на полуострове Мангистау на 130 гектаров, по соседству с презентованным в прошлом году пятизвездочным Rixos Waterworld Aktau. Освоением земель занимается компания SML Construction, которая для создания туристического центра европейского уровня пригласила к сотрудничеству ведущие компании Казахстана. Среди них - BI Group – международный холдинг с 25-летним опытом строительства, который возвел более 5 млн м2 жилья.

Территория Aktau Riviera начинается с первой береговой линии и простирается до заповедной зоны. 2-3 минуты ходьбы от домов – и отдыхающие уже на пляже. 50 вилл, дуплексов и таунхаусов, 1600 апартаментов и отель международного уровня – размах комплекса поражает. С началом этого строительства Актау обретает статус одного из самых желанных в Казахстане мест для жизни и отдыха.

Жилье и инфраструктура в проекте изящно объединены. Здесь предусмотрены зеленые аллеи для променада и тематический парк (с водными, наземными и воздушными аттракционами). Для модниц создается торговая зона с новым шопинг центром и магазинами люкс класса. Для гостей и жителей будут доступны SPA, рестораны и детская комната. И, самое главное, - курортный гольф-клуб.

Комплекс находится в 20 минутах езды от центра Актау и в 30-40 минутах - от вокзала и аэропорта, и расположен в экологически чистом месте.

Aktau Riviera является новым для западного Казахстана форматом жилья с высоким уровнем сервиса, собственной управляющей компанией, консьерж-службой. Он будет исполнен в строгом европейском стиле. Проект, дизайн, оформление, использование качественных строительных материалов – каждая деталь продумана для комфорта и удобства наших клиентов, - отметил менеджер отдела развития строительного холдинга BI Group Еркен Ахметов.

Любой из вариантов будет выполнен в чистовой отделке по дизайн-проекту в утонченном стиле минимализма.

В нескольких высотках в 9-17 этажей будут представлены апартаменты в виде уютных квартир с балкончиками в европейском стиле и специальные аппартаменты с террасами с видом на море.

Самые требовательные клиенты наверняка заинтересуются коттеджными вариантами. Они запланированы в лаконичном стиле, с панорамными окнами и открытыми террасами.

Виллы будут обеспечены системой "умный дом" от Connected Home. Предусмотрены датчики протечки воды, температуры, открытия двери, голосовой ассистент, режим "выключить все", пожарное оповещение. По желанию владельцы смогут заказать полное оформление дома, включая мебель и освещение.

Что касается инженерных коммуникаций, то власти Актау взяли на себя обязательства по обеспечению туристического комплекса централизованным газовым отоплением, водоснабжением и другими сетями. В планах – строительство автобана, соединяющего аэропорт и курортную зону без заезда в город.

Полуостров Мангистау славится не только пляжным отдыхом, но и является настоящей сокровищницей для ценителей исторических мест: более 15 природных достопримечательностей привлекают туристов. Так что владельцы новых апартаментов наверняка оценят все прелести своего пребывания на курорте и выберут отдых по душе.

Туристический комплекс на берегу Каспийского моря будет готов принять гостей уже в этом летнем сезоне. С июня завершается строительство первых домов! В целом очереди проекта будут сдаваться до 2024 года, так что у желающих стать счастливым обладателем недвижимости на побережье есть время обдумать свое решение. Хотя практика показывает, что после открытия продаж престижной недвижимости, она выкупается моментально. Забронировать понравившиеся варианты можно с 27 января 2021 года, цены за квадратный метр начинаются от 500 тысяч тенге.

Подробности о продажах можно узнать по телефону 360 (с мобильного бесплатно) или в отделах продаж BI Group.

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