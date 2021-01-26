Дети до шести лет находятся в режиме выживания - Президент

Речь идет об условиях в дошкольных объектах образования.

На расширенном заседании правительства Президент РК поднял вопрос благоустройства детских садов страны, передает zakon.kz.

Около 900 тысяч детей воспитываются в 11 тысячах дошкольных учреждениях. Однако 36% из них – без канализации, 29% – без горячей воды и 11% – без теплых туалетов. Фактически, значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые шесть лет своей жизни, - сказал Токаев.

Он поручил правительству и акимам решить эти проблемы.

Также, по словам Президента, требуется, чтобы в план вошли задачи по внедрению альтернативных форм дошкольного обучения.

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