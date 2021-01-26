Премьер-министр рассказал, чего достиг и что планирует достичь Казахстан

Главной целью работы правительства в 2021 году является обеспечение роста экономики на уровне 3%, доведение инвестиций в основной капитал до 20% ВВП, а доли малого и среднего бизнеса – до 30%.

Состоялось расширенное заседание правительства под председательством Президента РК. Во время вступительной речи премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил итоги социально-экономического развития страны за прошлый год, и озвучил цели на 2021 год, передает zakon.kz.

Текст выступления размещен на сайте премьер-министра.

Мамин отметил, что прошлый год ознаменовался глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией. При этом Правительством были приняты конкретные меры, направленные на обеспечение стабильности экономики страны, поддержание качества и уровня жизни, благосостояния населения, полное выполнение социальных обязательств государства перед населением, а также стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки.

Так, Правительством совместно с Нацпалатой на постоянной основе ведется комплексная работа по поддержке казахстанских товаропроизводителей. В прошлом году общий объем финансирования программы "Экономика простых вещей" был увеличен до 1 трлн тг. За два года реализации программы одобрено 2 723 проекта на сумму 710 млрд тг или 71% от общего объема финансирования. Только за 2020 год одобрено 1 803 проекта на сумму 494 млрд тг. Прирост по сумме одобренных проектов составил 128%. В разрезе регионов наиболее активная реализация проектов отмечается в Алматы, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях. Отстающими являются Западно-Казахстанская, Павлодарская, Атырауская области.

Важным направлением работы по поддержке отечественных производителей является контроль доли местного содержания в товарах "Экономики простых вещей". В прошлом году доля местного содержания выросла на 8 п.п. до 59%. Лидерами по данному направлению являются Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, а также Алматы. В список отстающих входят Мангистауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская области.

Анализ эффективности мер господдержки показывает, что наблюдается прирост налоговых отчислений получателей господдержки. Прирост составил 42% в 2020 г. по сравнению с 2018 г.

В разрезе регионов наиболее высокие показатели по данному направлению отмечаются в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях. Отстающие показатели отмечаются в Актюбинской, Атырауской областях и Шымкенте.

Приведенные данные отражают эффективность работы местных исполнительных органов по поддержке предпринимательства.

В текущих условиях в регионах страны по развитию экономики, обеспечению занятости и поддержке доходов населения наблюдается следующая динамика. Так, по итогам прошлого года по большинству показателей отмечается положительный темп роста в 10 регионах. Это — Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская и Костанайская области, а также города Нур-Султан и Шымкент.

Четыре региона завершили год с результатами на уровне среднереспубликанских значений. Это Карагандинская, Павлодарская, Мангистауская области и город Алматы. По частным инвестициям девять регионов показали рост. Наиболее высокие темпы роста отмечены в Туркестанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях и в городах Нур-Султан и Шымкент.

Отмечается высокий рост обрабатывающей промышленности в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы.

Наиболее высокие темпы ввода жилья наблюдаются в городах Нур-Султан и Шымкент, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Правительство на особом контроле держит вопрос практической реализации вашего, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, Послания от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий". За 5 месяцев с вашего выступления реализовано 44 мероприятия в установленные сроки. Практическая реализация Общенационального плана является одним из ключевых приоритетов для обеспечения социально-экономической стабильности, реализации институциональных и структурных реформ. Правительством будут приняты все необходимые меры по дальнейшему качественному исполнению вашего Послания, - сказал Мамин.

Правительство продолжит работу по адаптации экономики к новым экономическим реалиям, формируемым в контексте крупных мегатрендов на мировых рынках. Усиливается фокус на обеспечении самодостаточности роста и развития экономик. Большая роль в этом процессе уделяется вопросам обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности, реализации потенциала внутренних резервов роста, в том числе за счет внутреннего спроса и ресурсной базы.

Также на особом контроле Правительства находится осуществление стратегических инициатив Елбасы – Стратегии "Казахстан-2050", 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ, а также Послание Президента и Предвыборной программы партии Nur Otan.

Для практической реализации стратегических и программных документов разработан Национальный план развития до 2025 года. Этот документ будет являться ключевым ориентиром на среднесрочную перспективу в работе Правительства для повышения социального благополучия населения через обеспечение устойчивого и качественного роста экономики. С учетом поставленных стратегических задач Правительством определены семь основных направлений на 2021 год, предусматривающих повышение самодостаточности экономики, привлечение качественных инвестиций, развитие предпринимательства, инфраструктуры, качественную цифровизацию, повышение доходов населения и обеспечение занятости, а также развитие конкурентоспособного человеческого капитала. Аскар Мамин

Первое. На фоне внешних вызовов продолжится активная работа по повышению производственной самодостаточности экономики. В рамках работы по наращиванию промышленного потенциала национальной экономики будет вестись системная работа по реализации Карты индустриализации. В 2021 году будет реализовано 112 проектов в агропромышленном комплексе, металлургии, химической и легкой промышленностях, строительной индустрии, машиностроении на сумму 2 трлн тг. Это позволит создать порядка 13,4 тыс. постоянных рабочих мест, а также обеспечить рост обрабатывающей промышленности на 10%. В АПК ведется активная работа по формированию 7 крупных экосистем на общую сумму 1 трлн 200 млрд тг, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, молочной продукции, зерновых, масличных культур.

В 2021 г. будет запущена реализация 40 инвестпроектов на сумму 126 млрд тг, в том числе проекты по производству и переработке мяса, молока, глубокой переработке зерновых и масличных культур, а также производству овощей, фруктов и сахара. Система субсидирования станет прозрачной и адресной с мониторингом обеспечения встречных обязательств. В рамках работы по повышению капиталоемкости отрасли АПК объем приобретения сельхозтехники в 2021 году будет увеличен на 6%, применения минеральных удобрений — на 10%, приобретения высококачественных семян – на 5%.

В рамках решения задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными продтоварами к концу 2023 года по всем 29 основным продовольственным позициям будет достигнут уровень самообеспеченности. В 2021 году планируется запустить 49 предприятий пищевой промышленности, а также высадить более 2 тыс. га садов. Будет продолжена работа по ускоренной реализации потенциала рыбной отрасли. В результате в 2021 г. объем производства увеличится до 61 тыс. тонн, объем инвестиций в отрасль увеличится в 3 раза. За счет указанной динамики будут значительно улучшены показатели экспорта и снижена импортозависимость.

Новый подход к развитию АПК на основе формирования комплексных экосистем позволит увеличить объем экспорта продукции АПК на 15% в 2021 г., доля переработанной продукции при этом составит 35%. В рамках указанной работы уже в 2021 г. будут созданы 67 тыс. новых рабочих мест. Для расширения производственного потенциала АПК будет принят комплекс мер по увеличению площади орошаемых земель.

В 2020 г. реализован первый проект по цифровизации магистрального канала в Туркестанской области. Было отремонтировано 813 км каналов, введено 53,5 тыс. га орошаемых земель, что дополнительно создало 26 тыс. рабочих мест.

В текущем году с учетом ремонта более 1 тыс. км каналов площадь орошаемых земель будет увеличена на 78 тыс. га. Это создаст дополнительные 13 тыс. рабочих мест в АПК. В целом, к 2025 году планируется увеличить площадь орошаемых земель на 600 тыс. га и создать 180 тыс. постоянных рабочих мест на селе.

Добыча нефти и газа в 2020 г. с учетом исполнения обязательств ОПЕК+ составила 85,7 млн тонн нефти и 55,2 млрд м³. В 2021 г. продолжится работа по наращиванию объемов добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, с планом добычи в 86 млн тонн нефти и 55,8 млрд м³ газа. В текущем году будет начато строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане, расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, компрессора обратной закачки газа в рамках проекта расширения Карачаганака, завода по производству катализаторов каталитического крекинга.

В то же время будут завершены такие проекты, как интегрированный газохимический комплекс, производство октаноповышающих присадок, реверс нефтепровода "Кенкияк-Атырау", производство тепловыделяющих сборок для атомных реакторов, введение в эксплуатацию 23 объектов ВИЭ. В целом, в текущем году планируется обеспечить рост объема производства нефтегазохимической продукции на 12%.

Одной из стратегических задач является наращивание несырьевого сектора. Внедряются финансовые и нефинансовые меры поддержки экспортеров. Внимание оказывается не только производству товаров, но и развитию услуг с высоким экспортным потенциалом. Проводится работа по принятию новых национальных стандартов и зеркальных защитных мер. На сегодня все еще не полностью использован потенциал торговли в рамках ЕАЭС. Для этого проводится работа по устранению торговых и неторговых барьеров, а также предполагается формирование Национальной и Евразийской товаропроводящей системы.

Будет вестись системная работа по реализации потенциала для наращивания переделов и дальнейшего экспорта в таких перспективных отраслях как АПК, машиностроение, химическая продукция и.т.д. Ставится задача по увеличению несырьевого экспорта в текущем году до $29,2 млрд, а также по выводу 100 новых экспортеров за счет акселерации и усиления роли МСБ.

Правительством принимаются активные действия по созданию туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с участием частного капитала. В текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов на 1,1 трлн тг. В том числе, будут принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков, как перспективных туристических дестинаций.

Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент. Это позволит создать 22 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях экономики. Внутренний туристский поток составит порядка 4,5 млн человек, показав рост на 22%. Доля туризма в ВВП будет доведена до 5,2%.

Второе. В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции странами предпринимаются целенаправленные меры по усилению инвестиционной конкурентоспособности. В этой связи, будет сделан акцент на проактивное и таргетированное привлечение инвестиций. Правительством сформирован пул проектов на сумму 47 трлн тг. Из этого пула будут отобраны крупные проекты для заключения стратегических инвестиционных соглашений.

С каждым стратегическим инвестором будет осуществлена прямая работа на каждом этапе цепочки добавленной стоимости. Будет обеспечена стабильность законодательства и продолжена работа по совершенствованию мер по ГЧП. Разработаны 65 страновых инвестпрограмм в рамках интенсификации экономической дипломатии. Программы включают перечень таргетируемых компаний и отраслей. Это позволит загранучреждениям точечно вести работу по проактивному привлечению прямых иностранных инвестиций. Наша стратегическая задача – привлечь иностранные инвестиции на сумму $19 млрд в текущем году и довести их уровень до $30 млрд к 2025 г. Это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной капитал на уровне 20% к ВВП в 2021 г. и 30% к 2025 г.

Третье.

В реализацию вашего Послания, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, будут приняты меры по формированию частного сектора как главного драйвера качественного развития экономики. 13 тыс. требований к бизнесу будут пересмотрены. 434 вида отчетности подлежат автоматизации. 8 сфер будут пересмотрены в сторону смягчения контроля. Будет внедрен принцип "1 in 2 out" — введение нового требования, только на замену прежних двух. Масштабные объемы льготного финансирования субъектов МСБ сохранятся. Так, в 2021 г. предусмотрено свыше 700 млрд тг на субсидирование и гарантирование по кредитам, на льготное кредитование под 6% годовых, а также на микрокредитование. Предполагается создание микрофинансовых организаций с участием государства и Национальной палаты "Атамекен" для льготного кредитования самозанятых и безработных через программу "Бастау". Это обеспечит формирование целостной экосистемы мониторинга и сопровождения проектов, начиная от обучения до получения микрокредита и налаживания сбыта. Мониторинг состояния бизнеса и оценка эффективности мер господдержки будет проводиться на интерактивной экономической карте регионов. Стратегической задачей является обеспечение доли МСБ к ВВП на уровне 30% в 2021 г. с увеличением до 35% в 2025 г. премьер-министр РК

Четвертое. В целях масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и реализации транспортного потенциала в рамках госпрограммы "Нұрлы жол" будут завершены строительство и реконструкция 6 тыс. км дорог. Платность будет введена на 5,8 тыс. км дорог. Для исключения "узких мест" и повышения пропускной способности в железнодорожных потоках по направлениям Казахстан – КНР и Казахстан – Узбекистан будут начаты работы по модернизации и строительству железнодорожных путей на участках Достык-Мойынты, Мактарал-Дарбаза и в обход станции Алматы.

На особом контроле Правительства находятся вопросы наращивания объемов строительства и улучшения жилищной инфраструктуры. В текущем году планируется введение 17 млн кв. м жилья, объем инвестиций составит 2,2 трлн тг. 98% городского и более 90% сельского населения будут иметь доступ к услугам водоснабжения. Износ коммунальных сетей будет снижен до 53%. На основе рыночных механизмов продолжится совершенствование жилищной политики, направленное на привлечение частных инвестиций в активное развитие рынка арендного жилья в соответствии с передовой международной практикой.

Внедрение новых подходов, увеличение объемов строительства жилья, новый формат работы "Отбасы банка" позволят значительно повысить уровень доступности жилья. Для обеспечения модернизации сельской инфраструктуры реализуется проект "Ауыл – Ел бесiгi".

В текущем году будут модернизированы 480 сел. Наиболее высокие темпы реализации проекта в 2021 г. предполагаются в Туркестанской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Всего до 2025 г. будут модернизированы 3561 село, что станет важнейшим фактором повышения уровня жизни в сельской местности.

Пятое. Продолжится активная работа по качественной цифровизации экономики. В 2021 г. "оптоволокно" появится в более чем 2 тыс. сел. Кардинально будет изменен процесс предоставления земельных участков. Оформить земельный участок можно будет онлайн. 90% госуслуг будут доступны через смартфоны. Планируется 100% переход к проактивным социальным платежам. Будут созданы более 100 новых ИТ-компаний и подготовлены более 10 тыс. квалифицированных кадров. Рост инвестиций в область обработки и хранения данных составит 72 млрд тг. Инновационные проекты будут поддержаны грантовым финансированием на 6 млрд.тг.

Шестое. Правительством в текущем году определен комплекс задач с целью повышения занятости и доходов населения. 1,3 млн человек будут охвачены различными мерами занятости, что снизит уровень безработицы до 4,9%. Будет продолжена реализация "Дорожной карты занятости", при этом особое внимание будет уделено созданию постоянных рабочих мест. Для адаптации рынка труда к новым условиям будут внедрены новые виды занятости. В этом году будет повышена заработная плата более 1 миллиона работников бюджетной сферы.

Седьмое. Правительство работает над развитием конкурентоспособного человеческого капитала. На основе передовой международной практики будет разработан национальный план по раннему развитию детей. За счет внедрения новой модели дошкольного образования и подушевого финансирования в дополнительном образовании планируется довести охват детей в возрасте от 3 до 6 лет детскими садами до 99%. Будет открыто 400 новых детских садов. В рамках государственно-частного партнерства планируется строительство 180 школ. Единое национальное тестирование будет полностью переведено в электронный формат.

В рамках системного развития отечественной науки предусмотрена централизация вложения средств недропользователей в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. Организуется направление 500 ученых на стажировку в ведущие мировые научные центры. Молодым ученым выделят 1000 грантов.

Принимаются меры по усилению материально-технического и кадрового обеспечения отечественной системы здравоохранения. Населению будет обеспечена вакцинация против коронавируса на добровольной основе, бесплатно. Будет проведена реформа и цифровизация национальной санитарно-эпидемиологической службы. В регионах повысится доступность медицинской помощи. Уровень обеспеченности медицинским оборудованием в районных больницах и родильных домах будет доведен до 70%. Планируется открытие 33 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, строительство 2 научных центров и 8 многопрофильных больниц. Продолжится разработка прогрессивной модели первичной медико-санитарной помощи. Общепринятые меры позволят увеличить прогнозируемую продолжительность жизни до 73,3 лет в 2021 году.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевеч! Главной целью работы правительства в 2021 году является обеспечение роста экономики на уровне 3%, доведение инвестиций в основной капитал до 20% ВВП, а доли малого и среднего бизнеса – до 30%, рост производительности труда в агропромышленном комплексе в 1,4 раза, обрабатывающей промышленности - на 10% и снижение безработицы до 4,9%. Правительство по вашему поручению обеспечит социально-экономическую стабильность и выход экономики на путь качественного и устойчивого развития. Для этого правительство работает изо всех сил. Спасибо за внимание! - заключил Мамин.

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