Вторая волна COVID-19. Защитить себя зубной пастой предлагают казахстанцы

В состав зубных паст не входят компоненты, способные убивать вирусы.

Чтобы обезопасить себя во время второй волны коронавируса, казахстанцы советуют необычный способ, сообщает zakon.kz.

Пользователи Сети активно делятся интересным способом, а именно ингаляцией с зубной пастой.

По информации издания stopfake.kz, необходимо развести пасту в воде, нагреть смесь и вдыхать ее.

Так делать советует доктор Картавенко, создатель собственной клиники-отеля, специализирующейся на лечении проблем со зрением, остеохондроза и похудении. Дипломы об окончании медицинских вузов по какой-либо специальности на сайте организации не представлены.

На самом деле, это не поможет, - говорится в сообщении.

По информации ученых, в состав зубных паст обычно не входят компоненты, способные убивать вирусы. И некоторые экспериментаторы рассказывают о крайне неприятных ощущениях.

Врачи всего мира сходятся во мнении, что лучшими и наиболее эффективными мерами профилактики коронавирусной инфекции являются ношение масок, соблюдение социальной дистанции, частое мытье рук с мылом и отказ от посещения людных мест без необходимости.

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