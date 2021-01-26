Дело бывшего вице-министра Шкарупы: судья объяснила оправдательный приговор

Суд вынес частное постановление в адрес Генпрокуратуры за допущенные нарушения норм Уголовно-процессуального закона и расследования этого уголовного дела.

Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Жанат Егембердиева объяснила оправдательный приговор бывшему вице-министру энергетики Анатолию Шкарупе на брифинге для СМИ, передает zakon.kz.

Также были оправданы экс-председатель правления Фонда развития ЖКХ Кайсар Байдалы и директор компании ENERCO Ерлан Набиев.

Судья Егембердиева отметила, что в соответствии со статьей 19 УПК РК неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу.

Органами досудебного расследования Шкарупа, Байдалы и Набиев обвинялись в присвоении и растрате 104,4 млн тенге, выделенных Фондом развития ЖКХ денежных средств в размере более 215 млн тенге на установку в 2015 году в многоэтажных жилых домах города Сарани Карагандинской области приборов учета тепла. Они обвиняются органом досудебного расследования в хищении чужого имущества вверенного виновному совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Государственный обвинитель просил суд признать Шкарупу, Байдалы и Набиева виновными и попросил суд назначить экс-вице-министру 10 лет лишения свободы. Байдалы и Набиеву по 8 лет, - сказала судья Егембердиева.

Изучив материалы уголовного дела, опросив подсудимых, представителей потерпевших, свидетелей обвинения а также защиты, экспертов, специалистов суд пришел к выводу о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав уголовного правонарушения.

Органом досудебного расследования в обвинительном акте не был указан способ совершения уголовного преступление, а именно: каким образом было совершено хищение - путем присвоения или растратой. Проведенные по делу экспертизы, якобы подтверждающие сумму причиненного ущерба по делу, судом признаны недопустимым доказательством ввиду существенного нарушения порядка их производства, заключением экспертиз, экспертов, а также специалистов. Они не соответствовали действительности и поскольку они не подтверждали сумму ущерба. Факт преступного сговора между обвиняемыми судебным следствием не нашел своего подтверждения. Не было достаточных и неопровержимых доказательств виновности подсудимых. Проведенные по делу следственные действия доказательства виновности не содержат. Опрошенные свидетели стороны обвинения прямо или косвенно не подтвердили виновность подсудимых, - пояснила она.

В соответствии со статьей 179 части 1 УПК РК отсутствовали основания для регистрации факта хищения.

Соответственно отсутствует ущерб, сумма ущерба не была доказана. Отсутствие ущерба исключает объективную сторону состава уголовного правонарушения предусмотренной статьей 189 части 4 п 2 УПК РК. Поэтому судом Шкарупа Байдалы и Набиев были признаны невиновными и оправданы за отсутствием состава уголовного правонарушения. За оправданными признано право возмещения вреда причиненного незаконными действиями органами, ведущих уголовный процесс, - пояснила судья.

Жанат Егембердиева сообщила, что суд также вынес частное постановление в адрес Генпрокуратуры за допущенные нарушения норм Уголовно-процессуального закона и расследования этого уголовного дела.

Приговор не вступил в законную силу.

Вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу арестовали 18 ноября 2018 года. Его и еще двоих подозревали в хищении бюджетных средств, выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области.

7 ноября 2018 года на заседании Совета безопасности в Акорде генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров заявил, что не так давно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге.

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