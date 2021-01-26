Нацбанк начнет поэтапный выход из госпрограмм поддержки экономики c 2023 года

Кредиты за 2020 год увеличились на 5,5%.

Национальный Банк Казахстана намерен сконцентрироваться на создании рыночных условий для кредитования экономики. Об этом сообщил глава центробанка Ерболат Досаев.

В 2021 году основные усилия будут направлены на создание необходимых условий для развития рыночных принципов кредитования экономики с учетом поэтапного выхода НБРК с 2023 года из государственных программ поддержки экономики, - отметил глава Нацбанка Е.Досаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Национальный Банк участвует в финансировании антикризисных программ таких, как "Экономика простых вещей", льготное кредитование субъектов предпринимательства и "Дорожной карты занятости-2020". Национальный Банк профинансировал антикризисные меры на сумму 2,3 трлн тенге, что составляет более 50% общего антикризисного пакета.

По данным главы Нацбака, кредиты экономике за 2020 год увеличились на 5,5% до 14,6 трлн тенге в результате роста долгосрочных кредитов.

По мере смягчения денежно-кредитных условий и за счет программ поддержки экономики снижается стоимость кредитных ресурсов реальному сектору экономики до 11,4% по сравнению с 12,1% в декабре 2019 года, - отметил Досаев.

Кредиты предприятиям за год уменьшились на 1,5%, кредиты населению выросли на 13,0% в большей степени за счет увеличения портфеля ипотечных кредитов на 34,3% или 606 млрд тенге.

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