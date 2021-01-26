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Грузовик насмерть сбил школьника в Алматинской области

Фото: googleusercontent.com 26 января 2021, 16:11

Назначен ряд экспертиз.

В Алматинской области произошла трагедия на трассе: грузовик сбил насмерть 8-летнего мальчика, сообщает zakon.kz.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что начато досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия.

В ДТП с участием грузовика марки "Howo" 8-летний мальчик скончался на месте. По делу назначен ряд экспертиз. Уголовное дело находится в производстве сотрудников областного департамента полиции. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства, - уточнили в ведомстве.

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