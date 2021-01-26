Как защитить здоровье от резких скачков погоды

Метеочувствительность - это не миф.

Врачи рассказали, что нужно делать метеозависимым пациентам, сообщает zakon.kz.

По словам Ольги Коренновой, метеочувствительность - это не миф и не придуманная болезнь.

Из-за температурных скачков в поликлиники обращаются с жалобами на колебания артериального давления, сильную мигрень, учащенное сердцебиение, боль в травмированных ранее суставах, послеоперационных швах, спайках, тревогу и даже депрессию.

Мы же замечаем, как наши домашние питомцы предсказывают морозы или дожди своим поведением. А человеческий организм - это такая же часть живой природы, он тесно с ней взаимосвязан", - объясняет профессор Омского государственного медицинского университета изданию "Российская газета".

Как отмечает врач, сосудам приходится подстраиваться под перепады температурного режима с неадекватной скоростью. Меняется атмосферное давление - меняется и давление внутри черепной коробки, брюшной полости, оболочки растягиваются, появляются болевые ощущения.

Чаще всего на резкую смену погоды реагируют пациенты с хроническими заболеваниями, пациенты, страдающие дисплазией соединительной ткани, астеники, гипертоники и "сердечники".

Медики советуют повышать выносливость сосудов: регулярно заниматься физкультурой, принимать контрастный душ и закаливаться. Но без фанатизма.

Врач отмечает, что у "сердечников" дома обязательно должен быть нитроглицерин - в таблетках или в спрее. А если вы страдаете гипертонией - то следите за тем, чтобы всегда были под рукой те препараты, которые вам назначил для снижения давления лечащий врач.

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