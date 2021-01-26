Токаев поручил сдерживать цены на рынке недвижимости

Необходимо принять действенные меры.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства поручил сдерживать цены на жилье, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении он затронул вопросы практической реализации инициативы по использованию пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий казахстанцев.

Теперь необходимо принять действенные меры по сдерживанию ажиотажа и цен на рынке недвижимости, - отметил он.

Он призвал госорганы проводить разъяснительную работу с населением и застройщиками, ограничивать спекулятивные операции на рынке.

Правительству поручено в двухнедельный срок внести новый пакет предложений по совершенствованию жилищной политики, - говорится в сообщении на Акорде.

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