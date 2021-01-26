Пилотный проект по внедрению сопроводительных накладных продлят и упростят

Кроме того, с учетом предложений налогоплательщиков предусматривается ряд упрощений.

В Казахстане с начала 2021 года запущен Пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), который оформляется в электронной форме в модуле "Виртуальный склад" для обеспечения сквозной прослеживаемости оборота товаров в ЕАЭС, передает zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов, в период проведения Пилота штрафные санкции к предпринимателям применяться не будут.

Вместе с тем в связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков, сроки проведения Пилота пересматриваются следующим образом:

Срок Пилота по подакцизным товарам продлевается –Срок Пилота по ввозу из ЕАЭС/вывозу в ЕАЭС продлевается –; По товарам Виртуального склада продлевается –

По остальным товарам из Перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам (в том числе табачным изделиям с применением цифровой маркировки) срок начала Пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля 2021 года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года. КГД МФ РК.

Кроме того, отметили в комитете, с учетом предложений налогоплательщиков предусматривается ряд упрощений.

1. Исключается обязательное подтверждение СНТ розничными реализаторами-получателями товаров, за исключением подтверждения получения подакцизных товаров. Вводится механизм добровольного оформления розничным реализатором СНТ для корректного отражения остатков на Виртуальном складе один раз по всем продажам за месяц не позднее 10 числа следующего месяца.

2. При выписке ЭСФ налогоплательщики вправе применить создание ЭСФ на основе СНТ либо без привязки к СНТ. В первом случае в поле 32 ЭСФ "Сведения о документе, являющемся основанием" указываются номер и дата СНТ в электронной форме. В результате в Системе происходят автоматические проверки на соответствие сведений по товарной части в оформленной СНТ и выписанной ЭСФ.

Во втором случае – в поле 32 указывается "NON SNT". В таком случае при выписке ЭСФ будут осуществляться проверки форматно-логического контроля, установленные только для ЭСФ.

В случае наличия технических проблем срок оформления СНТ и выписки ЭСФ с привязкой к СНТ, в том числе по добровольным товарам, в целях исключения административной ответственности увеличивается на период устранения технических проблем.

3. Срок подтверждения СНТ получателем по поставкам, осуществляемым без применения перевозки транспортным средством (любым), устанавливается 10 календарных дней в целях предупреждения возникновения административной ответственной за выписку ЭСФ позже установленного срока.

При этом в случае перевозки товара любым транспортом срок подтверждения 20 рабочих дней сохраняется.

4. Сроки оформления СНТ отдельными налогоплательщиками, осуществляющими оптовую реализацию переносятся на более поздние сроки:

по оптовой реализации внутри РК (кроме подакцизных товаров) – не позднее двух рабочих дней после даты реализации; по розничной реализации внутри РК (любых товаров физическим лицам) – за все продажи за день без указания идентификационных номеров, не позднее следующего рабочего дня за датой реализации; по розничной реализации внутри РК (любых товаров юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) – с указанием идентификационных номеров, не позднее 15 календарных дней с даты реализации; по реализации бензина и дизельного топлива АЗС, в том числе по талонам, топливным картам и чекам он-лайн ККМ – за все продажи за месяц, не позднее 20 числа следующего месяца; поставкам железнодорожным транспортом внутри РК (кроме подакцизных товаров) – не позднее следующего рабочего дня за днем формирования железнодорожной накладной; по авиаперевозкам – не позднее следующего рабочего дня за датой прилета (прибытия) воздушного судна.

Проект приказа по вышеуказанным изменениям в ближайшее время будет размещен на Портале Открытые НПА для публичного обсуждения.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в Контакт-центр - по номеру 1414, добавочный номер 4.

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