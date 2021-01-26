Киностудия высказалась о хищении 30 млн тенге

Расследование по делу о хищении средств на сериале было инициировано предыдущим руководством киностудии.

В киностудии "Казахфильм" прокомментировали новости о хищении почти 30 млн тенге, выделенных на съемки исторического сериала "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан", передает zakon.kz.

Расследование по делу о хищении средств на сериале было инициировано предыдущим руководством киностудии. Исторический сериал "В потоках истории: обретая вечность. Касым хан", где работал продюсером Куаныш Ахметов, был запущен в производство в 2018 году. Однако, в связи с отказом от участия в проекте турецкого режиссера Метина Гюная, в 2020 году проект сменил концептуальный формат и был трансформирован в полнометражный художественный фильм под рабочим названием "Ұлы дала таңы". Вновь сформированную съемочную группу возглавил режиссёр Акан Сатаев, - сообщили в пресс-службе "Казахфильма".

Там уточнили, что сейчас фильм трансформирован в другой проект - полнометражный фильм.

Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор продюсеру несостоявшегося сериала Ахметову, его подчиненному и предпринимателю. Установлено, что они похитили почти 30 млн тенге, предполагаемые на закуп пиротехники.

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