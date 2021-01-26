Премьер-министр Италии подал в отставку

Но президент предложил ему продолжать исполнять обязанности.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Rai News 24, глава государства предложил ему продолжать исполнять обязанности.

Официального заявления пресс-службы президента пока не распространялось.

В Италии разразился политический кризис после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава правительства. Бывший премьер-министр страны и лидер центристской партии "Живая Италия" Маттео Ренци заявил, что два министра от его партии покинули состав правительства. В результате распада правящей коалиции действующий премьер-министр страны Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

Итальянские СМИ отмечают, что Маттарелла склоняется к тому, чтобы не проводить выборов, поручить Конте уже в третий раз сформировать правительство.

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