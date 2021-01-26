Россия сняла ограничения на ввоз томатов и перцев еще с двух казахстанских предприятий

Решение разрешить поставки принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях.

Россельхознадзор с 27 января разрешит ввоз в Россию томатов и перцев еще двум казахстанским предприятиям, сообщает zakon.kz.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО "Green Capital Kazakhstan" (Актюбинская область) и TOO "Green Land Alatau" (Алматинской области) Республики Казахстан. Россельхознадзор

Поставки будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана.

Решение разрешить поставки принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев.

19 января 2021 был снят запрет на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятия ТОО "Greenhouse-Qaztomat" из Павлодарской области.

Ввоз томатов и перцев в Россию был запрещен с 16 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

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