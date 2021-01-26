Врачи Алматы и столицы обратились к казахстанцам за помощью

Доктора просят соотечественников посодействовать в борьбе с COVID-19.

Случаи заражения COVID-19 зачастую связаны с пренебрежением профилактическими мерами. Об этом сообщили врачи Алматы и Нур-Султана, передает zakon.kz.

Главное для успешной профилактики— не ходить в места скопления людей, поскольку коронавирус распространяется по воздуху. Всем нам лучше надевать маски и перчатки.

Во-первых, нужно надевать маски, не ходить туда, где много людей, надевать перчатки на руки. Приходя домой, нужно помыть руки. При встрече с людьми необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Главное — не ходить в места скопления людей, — сообщил главный врач Городской поликлиники №32 города Алматы Артур Кажибаев.

Артур Кажибаев также разъяснил важность ношения перчаток и масок, особенно в общественном транспорте.

Ношение перчаток важно, потому что, если без перчаток у нас будет инфекция на руках, мы не заметим и автоматически коснемся лица — так это (прим. — инфекция) может быстро заразить нас. Маски в настоящее время являются одними из самых важных (прим. — инструментов профилактики), когда люди общаются друг с другом, инфекция распространяется по воздуху, поэтому я думаю, что жителям города лучше надевать маски и перчатки, — сказал главврач.

Напомним, в Алматы, согласно информации о местах заражения, 39,6% случаев приходится на посещение общественных мест; 27,5% — контакт с больным КВИ в семье; 20,3% — транспорт.

Артур Кажибаев сообщил о причинах заражения лиц, которые поступили с КВИ, в разрезе поликлиники.

Что касается причин заражения, то самая главная — больные общались с больными людьми, по данной категории заражения — большой процент. Во-вторых, те, кто побывал в многолюдных местах, и те, кто приглашали гостей, ходили в гости, например, на тои. У нас также были следующие процентные показатели, например, от продуктовых магазинов — 36%, от общественного транспорта — 13%, от рынков — 12%. Это по заражениям 23 человека, которые находятся под наблюдением в нашей поликлинике. Часто случаи заражения связаны с пренебрежением профилактическими мерами, — подчеркнул он.

Спикер также ответил на вопрос о том, в каких случаях необходимо незамедлительно вызывать мобильную бригаду.

"Если появятся симптомы ОРВИ — кашель, температура, то необходимо пациенту обратиться в поликлинику — позвонить в регистратуру. В регистратуре переключат на мобильную бригаду, мобильная бригада будет приезжать, обслуживать. В первую очередь, они (прим. — мобильная бригада) тоже позвонят, оценят состояние и затем приедут окажут помощь. Мобильная бригада приедет, осмотрит и, если увидит показания на госпитализацию, пациента госпитализируют. При этом пациент будет находиться под наблюдением в течение 14 дней", — разъяснил Артур Кажибаев.

Столичные инфекционисты, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, обратились к жителям города с призывом соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.С учетом увеличения поступающих в стационар с коронавирусом медработники призывают людей не забывать о профилактических мерах по соблюдению карантинного режима.

Осенью было меньше заболевших. Часть горожан подумала, что вирус отступил. Но это в корне не так. Помню в период пика, мы не знали за окном день или ночь. Не смотрели за часами и не считали, какие сутки мы работаем. Нельзя допустить повторения резкой вспышки и хаотичного распространения коронавируса. Пока некоторые жители разгуливают по городу без масок, игнорируют санитарные нормы, мы здесь ежедневно боремся за здоровье и жизнь людей, - сказал врач столичного Городского инфекционного центра.

Находящаяся на стационарном лечении с коронавирусом, Айгерим Умиржанова не верила, что попадет на больничную койку:

"Уже почти год будет, как этот страшный вирус коснулся жителей нашей страны. Все это время я спокойно ходила и не переживала о здоровье, думала вируса уже нет. Но как почувствовала недомогание, не стала игнорировать и обратилась за медицинской помощью. У меня обнаружили коронавирус. Если честно, сначала не поверила, что это может случиться и со мной, но теперь понимаю, что это вовсе не шутки", - делится впечатлениями пациентка Умиржанова.

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