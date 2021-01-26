Колеса отлетели на ходу - автобус в Рудном попал на видео

Затем его отбуксировал грузовик. Запаску плашмя подложили под задний мост.

Задние колеса автобуса отлетели прямо на ходу. Происшествие снял на видео один из водителей города Рудный, сообщает zakon.kz.

Как передает Alau.kz, ДТП произошло на улице Топоркова.

Судя по кадрам, без колес машина проехала несколько десятков метров. Затем его отбуксировал грузовик. Запаску плашмя подложили под задний мост.

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