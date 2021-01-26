Неизвестный с ножом напал на прохожих во Франкфурте-на-Майне

Точное число раненых не указано.

Несколько человек получили ранения в результате нападения возле центрального вокзала во Франкфурте-на-Майне, сообщает zakon.kz.

Сотрудники местной полиции написали в Twitter, что пострадавшие госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. Точное число раненых не указано.

Местные СМИ утверждают, что задержанный был под воздействием наркотиков.

Нападение произошло рядом с центральным вокзалом, этот квартал известен неблагоприятной криминогенной обстановкой.

17 января были перекрыты терминал № 1 аэропорта Франкфурта и железнодорожный вокзал из-за мужчины, выкрикнувшего "Аллах акбар". 38-летний гражданин Словении был остановлен патрулем из-за отсутствия защитной маски. Он повел себя агрессивно и стал угрожать, что всех убьет, а также предпринял попытку бегства, при этом бросив свой чемодан.

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