Изнасилование подростка в бане – видео снято в Республике Алтай

Подозреваемый задержан, дело передано в суд.

Видео с изнасилованием несовершеннолетнего мальчика, обошедшее соцсети, оказалось снято в России – в Республике Алтай, сообщает zakon.kz.

С таким заявлением выступил МВД Кыргызстана, ссылаясь на Следственный комитет России.

Видео было снято в августе 2019 года в селе Кош-Агач Республики Алтай. Один несовершеннолетний изнасиловал другого несовершеннолетнего.

Следственное управление СК республики возбудило уголовное дело по статье 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, 31 декабря 2020 года дело было передано в суд.

Ранее МВД Кыргызстана уже сообщали, что есть все основания полагать, что инцидент произошел не у них в стране. А само видео было снято год или два назад.

В мессенджерах появилось видео, на котором мальчика насилует неизвестный парень. Инцидент произошел в общественной бане: насильник удерживает подростка и угрожает ему, тот, в свою очередь, просит отпустить его. Весь разговор велся на кыргызском языке.

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