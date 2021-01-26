Звезду 90-х нашли мертвой рядом со своим домом в Москве

Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы.

В Москве погибла солистка популярной в 1990-е группы "Восток" Натэлла Ас, сообщает zakon.kz.

Как пишет KP.ru, тело 48-летней певицы было найдено возле дома на улице Теплый Стан в Москве. Оно пролежало под домом час, пока его не обнаружил прохожий и не позвонил в полицию.

Прибывшие полицейские нашли рядом с телом сумку с документами, ключами и смартфоном.

Рядом с телом 48-летней певицы была найдена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было. Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты - рассказали в полиции.

Полиция ведет расследование, пытаясь установить детали и найти возможных свидетелей.

Натэлла Ас была моделью, снималась в эпизодических ролях, а также год проработала в качестве солистки группы "Восток". Среди наиболее известных композиций коллектива, пик популярности которого пришелся на 1990-е годы, — "Миражи", "До встречи", "Снежная королева", "Танец желтых листьев".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!