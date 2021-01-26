Таразский полицейский проклял остановленного водителя

Автовладельцу теперь советуют, как правильно избавляться от порчи.

Видео непростого разговора появилось в Сети. На нем полицейский, пожелав водителю доброго пути, сразу же его проклинает, сообщает zakon.kz.

Поводом к инциденту послужил факт, что страж порядка не сумел объяснить мужчине, зачем его остановил. Тот же просил у полицейского то видеофиксацию нарушения, то документы, затем вступил в спор. Что и привело к эмоциональному взрыву у 28-летнего инспектора ДПС.

– Зовут вас как?

– Нурлыбек.

– В добрый путь, удачной дороги. Пусть у тебя будет дорога открытой, бауырым. Будь проклят ты!

Оба уже встретились и не имеют друг к другу претензий. Но поведению полицейского все равно дадут оценку.

В настоящее время проводится комплексная проверка с целью получения видеозаписи с жетона инспектора и камер наружного наблюдения. Департаментом полиции назначено служебное расследование. руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова

Автовладельцу в соцсетях теперь советуют, как правильно избавляться от порчи.

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