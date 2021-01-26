"Трактор" прервал победную серию "Барыса"

Итог игры - 2:3.

В первом матче домашней серии "Барыс" уступил "Трактору" и прервал свою победную серию на отметке в четыре встречи, сообщает zakon.kz.

Игра проходила в Нур-Султане и тренерский штаб хозяев сделал несколько перестановок в составе. В воротах с первых минут появился Йони Ортио. Вместо Мэтта Фрэттина, Аркадия Шестакова и Алекса Линтуниеми были заявлены Егор Петухов, Дмитрий Гурков и Самат Данияр, передает пресс-служба ХК "Барыс".

Первый период остался за гостями, которые открыли счет благодаря точному броску под перекладину в исполнении Алексея Бывальцева в середине отрезка. В перерыве Хенрик Карлссон сменил Ортио в воротах "Барыса".

Егор Петухов оказался первым на добивании во втором периоде и распечатал ворота Федотова. Однако довольно быстро гости организовали еще две результативные атаки – отличились Сергей Калинин и Виталий Кравцов.

Валерий Орехов в середине третьего периода вернул команду из Нур-Султана в игру. Но на большее хозяев не хватило.

2:3 - победа команды из Челябинска.

28 января "Барыс" сыграет на домашнем льду с "Нефтехимиком".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!