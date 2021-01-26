Экс-премьер-министр Кыргызстана задержан по делу о незаконном обогащении

Один из источников сообщил, что бывшего главу кабмина водворят в ИВС СИЗО ГКНБ.

Государственный комитет национальный безопасности Республики Кыргызстан задержал экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщает zakon.kz.

Как пишет 24.kg, бывший глава кабмина задержан в рамках уголовного дела о незаконном обогащении.

В середине мая 2020 года в парламенте республики разгорелся скандал из-за незаконной продажи радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Кыргызстана незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб.

В связи с этим, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал тогда в отставку.

Кроме того, известно, что Мухаммедкалый Абылгазиев проходит по делу, связанному с месторождением Кумтор.

Один из источников сообщил, что бывшего главу кабмина водворят в ИВС СИЗО ГКНБ.

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