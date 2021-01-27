Число заболевших коронавирусом увеличилось в Казахстане

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Выздоровели 1 398 человек.
За прошедшие сутки (26 января) заболело коронавирусом 1 397 человек в Казахстане, сообщает zakon.kz.
По данным Минздрава, всего в стране подтверждено 181 117 случаев:
в городе Нур-Султан - 21723(+147),
в городе Алматы - 21547(+139),
в ВКО - 19933 (+53),
в Атырауской области - 15752(+70),
в Карагандинской области - 13465(+78),
в Павлодарской области - 12328(+219),
в ЗКО – 10585(+95),
в СКО - 10432(+108),
в Акмолинской области - 9946(+213),
в Костанайской области - 9732(+141),
в Алматинской области - 8926(+64),
в городе Шымкент - 5813(+10),
в Жамбылской области - 5470(+23),
в Туркестанской области - 4020(+10),
в Мангистауской области - 3983(+10),
в Актюбинской области - 3904(+6),
в Кызылординской области - 3558(+11).
Также стало известно, что 1 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в городе Нур-Султан - 400,
в городе Алматы - 174,
в городе Шымкент - 3,
в Акмолинской области - 70,
в Актюбинской области - 7,
в Алматинской области - 91,
в Атырауской области - 71,
в ВКО - 17,
в Жамбылской области - 16,
в ЗКО - 36,
в Карагандинской области - 66,
в Костанайской области - 123,
в Кызылординской области - 9,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 247,
в СКО - 46,
в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровели – 163 156 человек от COVID-19, - говорится в сообщении.
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