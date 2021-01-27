Число заболевших коронавирусом увеличилось в Казахстане

Выздоровели 1 398 человек.

За прошедшие сутки (26 января) заболело коронавирусом 1 397 человек в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, всего в стране подтверждено 181 117 случаев:

в городе Нур-Султан - 21723(+147),

в городе Алматы - 21547(+139),

в ВКО - 19933 (+53),

в Атырауской области - 15752(+70),

в Карагандинской области - 13465(+78),

в Павлодарской области - 12328(+219),

в ЗКО – 10585(+95),

в СКО - 10432(+108),

в Акмолинской области - 9946(+213),

в Костанайской области - 9732(+141),

в Алматинской области - 8926(+64),

в городе Шымкент - 5813(+10),

в Жамбылской области - 5470(+23),

в Туркестанской области - 4020(+10),

в Мангистауской области - 3983(+10),

в Актюбинской области - 3904(+6),

в Кызылординской области - 3558(+11).

Также стало известно, что 1 398 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в городе Нур-Султан - 400,

в городе Алматы - 174,

в городе Шымкент - 3,

в Акмолинской области - 70,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 91,

в Атырауской области - 71,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 36,

в Карагандинской области - 66,

в Костанайской области - 123,

в Кызылординской области - 9,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 247,

в СКО - 46,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 163 156 человек от COVID-19, - говорится в сообщении.

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