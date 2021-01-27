Сбербанк продолжает финансирование проектов в рамках ДКБ-2025

В рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса 2025" заемщикам было предоставлено субсидирование части процентных расходов, таким образом годовая ставка по данным займам не превысила 6%.

Между Фондом развития предпринимательства "Даму" и Сбербанком Казахстан подписано дополнительное соглашение на 2021 год о субсидировании и гарантировании в рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса-2025".

Сбербанк первым из БВУ возобновил прием заявок и финансирование по направлению кредитования малого и микробизнеса. Участие в государственных программах поддержки бизнеса является одним из важных направлений деятельности Сбербанка, так как отвечает целям экономической политики страны и обеспечивает реальный сектор экономики доступными кредитными ресурсами.

Одной из ключевых задач для ДБ АО "Сбербанк" в 2020 году стала поддержка отечественных предпринимателей в сегменте малого и микробизнеса совместно c АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ". В период пандемии услуга предоставления финансирования на пополнение оборотных средств до 5 миллионов тенге, а также беззалогового займа для развития бизнеса размером до 20 миллионов тенге с субсидированием части вознаграждения стала спасительной для тысяч казахстанских бизнесменов.

С октября 2020 года, когда была запущена программа беззалогового займа, кредиты получили 874 ИП, 143 ТОО, 3 крестьянских хозяйства. При этом 706 кредитов было выдано на пополнение оборотных средств – закуп дополнительного товара, закрытие кассовых разрывов. 314 кредитов было выдано на инвестиции, из них 17 – на приобретение автотранспорта, 8 – на приобретение коммерческой недвижимости и 289 кредитов было выдано на приобретение оборудования для производства, ремонт, реконструкцию коммерческих помещений и прочие инвестиции.

В рамках госпрограммы "Дорожная карта бизнеса 2025" заемщикам было предоставлено субсидирование части процентных расходов, таким образом годовая ставка по данным займам не превысила 6%.

Помимо прочего Фонд "Даму" предоставляет гарантию, которая позволяет не предусматривать в рамках этого кредитного продукта иные виды залогов. Это значит, что заемщику больше не нужно искать некий актив, который послужит залогом для получения финансирования.

Данный продукт создан для поддержки малого бизнеса, потому что именно этот сегмент пострадал от последствий пандемии коронавируса в большей степени. Мы, в свою очередь, стараемся помочь казахстанским предпринимателям, а значит и экономике страны. Статистика обращений также впечатляет, стартовав с продуктом беззалогового займа в октябре, мы достигли знаковой отметки, обслужив тысячного заемщика всего через три месяца, в последние дни декабря. Это говорит о высоком потенциале малого бизнеса и развитии отечественного производства, - отметил Председатель Правления Сбербанка Казахстан Ельдар Тенизбаев.

Чтобы воспользоваться финансированием, клиенты могут оставить заявку на сайте.

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