Рост смертей от коронавируса и случаев пневмонии зафиксирован в Казахстане

За сутки от КВИ умерли 15 человек, от пневмонии - 1.

В Казахстане за сутки зафиксирован рост смертей от коронавируса и новых случаев пневмонии, передает zakon.kz.

За сутки от КВИ умерли 15 человек, от пневмонии - 1.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2510 человек, от пневмонии с 1 августа - 559.

Случаи коронавирусной пневмонии

За сутки зафиксированы 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 128 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47575, выздоровевших - 35348.

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