Рост смертей от коронавируса и случаев пневмонии зафиксирован в Казахстане

Приложение zakon.kz
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За сутки от КВИ умерли 15 человек, от пневмонии - 1.
В Казахстане за сутки зафиксирован рост смертей от коронавируса и новых случаев пневмонии, передает zakon.kz.
За сутки от КВИ умерли 15 человек, от пневмонии - 1.
Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 2510 человек, от пневмонии с 1 августа - 559.Случаи коронавирусной пневмонии
За сутки зафиксированы 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 128 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47575, выздоровевших - 35348.
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