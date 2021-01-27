Алматинцы вынуждены штурмовать переполненные автобусы

В городском акимате сообщили, что маршрутов не хватает. Город разрастается. Но чиновники сообщили, что усиленно работают над решением проблемы.

Алматинские автобусы переполнены, особенно в часы пик. Корреспондент телеканала "Астана" пообщался с горожанами, сталкивающимися с этими проблемами, передает zakon.kz.

В мкр. Шугыла, например, люди вынуждены стоять на остановках часами, несмотря на то, что интервал заявлен в несколько минут.

Чтобы не опоздать на работу, алматинец Султан Есекеев из дома выходит за несколько часов, потому что нужный автобус приходится долго ждать. А когда приходит, нужно еще попасть внутрь - салон забит, говорит молодой человек.

И это происходит не только в часы пик.

Я сейчас шел, автобус уехал. Теперь придется его ждать. Очень сильно забивается. В прямом смысле и в субботу, и в воскресенье. У меня в эти дни обычно работа. Думаешь, что автобус более свободный будет, но нет. Он тоже забивается. И в ту, и в обратную сторону. Султан Есекеев, житель Алматы

Алматинцы жалуются, что заявленный промежуток времени водители не выдерживают.

Я вот стою уже 45 минут. Я засекла. Отъезжал, я подбежала, не успела. С того момента я стою. У 137-го промежуток 50 минут. Сейчас дети не учатся, еще хуже стали автобусы ходить. Карлыгаш, жительница Алматы

Проблему с автобусами люди связывают с ростом населения в мкр Шугыла. Люди не раз обращались к чиновникам с просьбой увеличить количество автобусов, но власти не реагируют.

Из-за этого, не вмещаясь в маршрутки, горожане вынуждены ездить на такси.

В сторону конечной остановки прошли 3 автобуса больше получаса назад и до сих пор ни один из них сюда так и не подъехал. Не знаю, уснули они там что ли? Выехать куда-то с этого микрорайона невозможно. Посмотрите на остановки, людей куча. Почему не пустят дополнительные машины? Бибигуль, жительница Алматы

В городском акимате сообщили, что маршрутов не хватает. Город разрастается. Но чиновники сообщили, что усиленно работают над решением проблемы.

В целях улучшения функционирования общественного транспорта и повышения качества пассажирских перевозок в Алматы Управлением городской мобильности совместно с Транспортным Холдингом проводятся работы по разработке концепции по оптимизации маршрутной сети общественного транспорта. В рамках этой концепции планируют увеличить количество городских автобусов. В том числе и следующих в микрорайон Шугыла. Асель Иманкалиева, главный специалист отдела общественного транспорта Управления городской мобильности Алматы.

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