Полицейский приютил бездомную бабушку, которую выгнал внук

По ее словам, внук забрал ее карточку и не давал распоряжаться собственной пенсией.

Актюбинский полицейский приютил бездомную бабушку. 80-летнюю женщину выгнал собственный внук, и ей просто некуда было идти, передает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Пенсионерка оказалась на улице без жилья и всякой надежды на лучшее. В стороне от чужой беды не смог остаться Дастан Султангалиев. Он нашел место для брошенной старушки и в своей маленькой квартире, и в своей многодетной семье.

Свою прежнюю жизнь Людмила Эммануиловна вспоминает со слезами на глазах. Родной внук продал ее квартиру и вложил все деньги в бизнес, но дело не пошло. Пенсионерка оказалась на съемной квартире с внуком и его женой. Но в семье часто вспыхивали конфликты, в основном из-за денег.

По ее словам, внук забрал ее карточку и не давал распоряжаться собственной пенсией. В итоге на очередную просьбу бабушки вернуть деньги, мужчина просто выгнал бабушку из дома.

Они меня просто выкинули на улицу, я вышла из дома и пошла. Иду и думаю: "Господи, куда же я пойду?" На улице уже было 20 градусов мороза, я была в ночной сорочке и пальто. И так получилось, что ехала патрульная машина, она меня довезла до опорного пункта, - рассказала Людмила Шевченко.

В опорном пункте Людмила Шевченко и познакомилась со своим спасителем. Дастан Султангалиев работает участковым пять лет. Сначала полицейский пытался вернуть бабушку домой и поговорить с внуком, но ее просто отказались впускать в квартиру. Защитить пожилую женщину некому, ее единственная дочь умерла, с внучкой она давно не поддерживает связь. Участковый привел одинокую пенсионерку к себе домой.

Как она будет одна, на улице, замерзшая, с палочкой? Позвонил жене, рассказал о том, что с бабушкой случилось, что ей некуда идти. Супруга сказала – приводи домой. Я не считаю это геройством, так как это моя обязанность смотреть, чтобы у людей было все в порядке. Нужно всегда протянуть руку помощи, особенно пожилым, - рассказал Дастан Султангалиев.

Уже 2 месяца пенсионерка живет в семье участкового инспектора. Кстати, у него четверо детей, живет большая семья в однокомнатной квартире.

По словам Дастана, за это время дети очень полюбили бабушку и считают ее родной.

Судьбой пожилой женщины занимаются и в городском отделе занятости и соцпрограмм. Женщине предложили переехать в дом престарелых, так как прикрепить соцработника к ней не могут. Ее внучка не оформила официальный отказ от бабушки.

Официально нужно отказаться, что она не будет ухаживать за своей бабушкой. Потому что Актобе - это одна территориальная единица, и когда, согласно закона о браке и семье, живут прямые родственники, то на обслуживание мы не можем взять, - сообщила руководитель отдела занятости и социальных программ Актобе Макпал Турмагамбетова.

Если внучка Людмилы Шевченко все же подпишет официальный отказ, то бабушка будет под опекой соцработников. Больше всего пожилая женщина мечтает жить спокойной жизнью, без скандалов и упреков. Благо, пенсия позволяет снять квартиру. Сейчас бабушка подыскивает жилье поближе к дому своего спасителя.

Женщина говорит, что, наконец, обрела настоящую семью, с которой хочет всегда поддерживать связь и помогать, несмотря на возраст.

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