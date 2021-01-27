Назван один из владельцев "дворца Путина"

Совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, купивший в 2011 году комплекс зданий под Геленджиком, вышел из проекта пять лет назад.

Миллиардера и главу совета директоров аэропорта Шереметьево Александра Пономаренко назвали владельцем "дворца Путина" в Геленджике, передает zakon.kz.

Однако он сообщил, что вышел из этого проекта в 2016 году, пишет РБК.

Совладелец и председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" Александр Пономаренко, купивший в 2011 году комплекс зданий под Геленджиком, вышел из проекта пять лет назад и уже не имеет к нему отношения, сообщили в пресс-службе Шереметьево.

Александр Анатольевич Пономаренко вышел из указанного проекта в марте 2016 года. Пономаренко не располагает данными относительно статуса данного объекта, — заявили в Шереметьево.

В марте 2011 года Пономаренко сообщил о покупке комплекса зданий в районе мыса Идокопас, в котором на тот момент еще проводились строительные работы, за $350 млн. Он рассказал, что предыдущим его владельцем был Николай Шамалов, совладелец банка "Россия", и двое его партнеров.

"Речь идет о том, что компания, бенефициаром которой я являюсь, приобрела по 100% долей ООО "Лазурная ягода", владеющего местными виноградниками, и ООО "Идокопас", собственника строящегося там пансионата", — говорил Пономаренко "Коммерсанту".

Сделку он объяснял тем, что в сферу его интересов входит недвижимость.

Президент РФ ранее сообщил, что ничего из фильма Навального, где утверждается, что дворец в Геленджике принадлежит Путину, не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Песков сообщил, что объект наверняка принадлежит предпринимателям, но кому именно, не уточнил.

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