Сразу 8 регионов Казахстана попали в "красную" зону

Приложение zakon.kz
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В "желтой" зоне расположилась только одна область.
Нур-Султан, Алматы и шесть областей находятся в "красной" зоне, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 января.
Ситуация сложилась следующим образом:
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. ⠀В "желтой" зоне: Карагандинская область.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
Всего в стране зафиксировано 181 117 случаев заболевания коронавирусом.
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