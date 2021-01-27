В Шымкенте зацвели подснежники

Приложение zakon.kz
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Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.
В Шымкенте зацвели первые подснежники, сообщает zakon.kz.
Снимок был опубликован в Instagram.
Весна близко! Первые подснежники в Шымкенте! - говорится в сообщении.
Комментаторы отметили, что это "волшебство".
Название растения связано с ранним цветением растений - цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго (не более месяца). Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.
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