В Шымкенте зацвели подснежники

Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.

В Шымкенте зацвели первые подснежники, сообщает zakon.kz.

Снимок был опубликован в Instagram.

Весна близко! Первые подснежники в Шымкенте! - говорится в сообщении.

Комментаторы отметили, что это "волшебство".

Название растения связано с ранним цветением растений - цветы появляются сразу из-под снега ранней весной и живут совсем недолго (не более месяца). Некоторые виды подснежников внесены в Красную книгу.

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