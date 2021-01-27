Какую погоду принесет антициклон в Казахстан

Приложение zakon.kz
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Прогноз погоды на 28-30 января.
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 28-30 января, сообщает zakon.kz.
Если в начале периода отрог антициклона еще сохранит погоду, преимущественно без осадков, практически на всей территории страны, то уже с 29 января на западные регионы начнет оказывать влияние Северо-западный циклон. А с 30 января на южные области – Южный циклон. Они принесут осадки в виде дождя и снега, а также существенное повышение температурного фона, - сообщили в ведомстве.
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