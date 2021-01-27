Тарифы на комуслуги утверждены в Алматы

Были заявки на их изменение.

За истекший 2020 год Департамент по регулированию естественных монополий по Алматы рассмотрел 38 заявок на утверждение тарифов, введено 27 временно компенсирующих тарифов. Об этом в ходе брифинга сообщил и.о. руководителя ведомства Тимур Каленов, передает zakon.kz.

По его словам, в отношении субъектов естественных монополий в 2020 году возбуждено 106 административных дел, наложено штрафов в размере 205 млн тенге.

Внесено 33 предписаний о восстановлении нарушенных прав и прекращении нарушений законодательства в сфере естественных монополий. Оказано 54 государственных услуг, - поделился Каленов.

Также он напомнил, какие сейчас тарифы на коммунальные услуги действуют в Алматы.

За 2020 год тариф на тепловую энергию для населения не изменялся и составляет 4294,6 тг./Гкал без НДС, в текущем 2021 году он остался на таком же уровне, несмотря на ожидавшееся повышение.

Тариф для населения по услуге водоснабжения при действовавшем 44,65 тенге/м3 снижен на 4% до 42,86 тенге/м3, по услуге водоотведения тариф в размере 23,14 тенге/м3 снижен на 0,1% до 23,12 тенге/м3.

Что касается электроснабжения, то на него с 1 января 2020 года и по настоящее время действует тариф в размере 17,12 тенге/кВтч. С 1 февраля 2021 года Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Алматы снизил тариф на электроснабжение для населения на 1,5%, для юридических лиц на 1,2%, в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечения мощности.

Достижению вышеуказанных показателей дополнительно способствовал факт перераспределения нагрузки с населения на бюджетные организаций, при поддержке акимата Алматы, - добавил Каленов.

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