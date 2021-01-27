Депутаты призывают снизить пенсионный возраст до 60 лет

Минимальная базовая пенсия должна быть равна средней заработной плате с соответствующей ежегодной корректировкой.

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" считают, что действующая в Казахстане пенсионная система нуждается в преобразованиях. Свои предложения они направили премьер-министру Аскару Мамину, передает корреспондент zakon.kz.

Большинство казахстанцев из-за небольшой заработной платы не имеют достаточных пенсионных накоплений. Наша партия предлагает вернуться к уже зарекомендовавшей себя ранее солидарной пенсионной системе. Одним из главных наших предложений является пересмотр возраста выхода граждан на заслуженный отдых, который необходимо исчислять, опираясь на сложности условий труда. Возрастной порог выхода на пенсию нужно снизить до 60 лет вне зависимости от половой принадлежности гражданина. В условиях, когда стоит серьезный вопрос о безработной молодежи, совершенно бессмысленным выглядит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, - сказал депутат Мажилиса Александр Милютин.

По его словам, минимальная базовая пенсия должна быть равна средней заработной плате с соответствующей ежегодной корректировкой.

Также "Народная партия Казахстана" намерена добиваться от Правительства расширения перечня инструментов для формирования финансовой "подушки безопасности" будущим пенсионерам.

Право на достойную старость должно подкрепляться ежегодной индексацией пенсий не только с учетом номинальной инфляции, но и индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы, - подчеркнул мажилисмен.

Он напомнил, что в период введения режима ЧП по причине потери доходов государственную помощь получили порядка 4,6 млн человек, фактически без работы остались почти 47% экономически активного населения. Фракция "Народной партии Казахстана" считает прогнозы Министерства труда и социальной защиты оптимистическими и говорить о каком-либо переломе ситуации преждевременно.

Кроме того, вновь обостряется огромный риск выпадения массы работающих из систем пенсионных накоплений, обязательного медицинского и социального страхования.

Впервые за пять лет пенсионные накопления по обязательным пенсионным взносам в ЕНПФ пошли на снижение. На 1 апреля 2020 года они составляли 11 трлн 405 млрд тенге, а к 1 июня 2020 года уменьшились до 11 трлн 388 млрд тенге, то есть сократились на 17 млрд тенге. Слабое участие населения в пенсионной системе, крайне низкий уровень накоплений и так закладывали социальную бомбу под будущее, а теперь эти риски еще больше усугубляются, - заключил депутат.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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