Оседают там, где дешевле - проживание граждан на дачах просят узаконить

В таком поселении может проживать более 5 тысяч человек.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ирина Смирнова обратилась к премьер-министру страны с просьбой решить проблему с регистрацией людей, проживающих в дачных массивах, садовых товариществах и обеспечением статуса населенного пункта, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщила Смирнова, в период электоральных встреч к депутатам обратились граждане, постоянно живущие в дачных массивах, садовых товариществах. По ее словам, у них накопилась масса вопросов, не решаемых долгое время.

В последние годы в связи с процессом урбанизации осуществляется активная внутренняя миграция. В первом полугодии 2020 года количество внутренних мигрантов составило почти 340 тысяч человек. 41 % из них направились в Алматы и Нур-Султан. Также положительное сальдо миграции у Мангистауской области, Шымкента, Туркестанской области. Такая миграция происходит из года в год. Люди едут в города или пригороды чаще всего не только на призыв урбанизации, но для того, чтобы найти работу, обеспечить себя и свою семью качественными услугами здравоохранения, образования, повысить качество жизни, - сказала она.

При этом многие из них не имеют достаточных средств, чтобы селиться в самом городе, поэтому осваивают дачные массивы.

К примеру, по последним исследованиям, 80% алматинцев не могут позволить себе даже ипотеку, поэтому люди оседают там, где дешевле. Вместе с тем, приобретая временное жилье, которое затем становится постоянным, отчим домом для рождающихся детей, граждане лишаются многих возможностей. Не могут получить госакт на жилище, прописаться. Это ведет к нарушению закона о регистрации проживания, влечет трудности с устройством на работу, получением причитающейся социальной медицинской помощи и образованием детей, - перечислила парламентарий.

Также Смирнова добавила, что проживающие в таких местах, чаще всего лишены круглогодичного водообеспечения, электричества. Причем при наличии этих благ цивилизации, цена за них может быть в несколько раз выше, чем в целом по региону.

Также при том, что в таком поселении может проживать и более 5 тысяч человек, как, например, в дачном массиве Жомарт Илийского района Алматинской области, там не предусмотрены пункты полиции, пожарная служба, медпункт или поликлиника. Нет никакой инфраструктуры детства - школы, детских садов, детского городка, центра творчества, спортивных площадок. А строительство и ремонт дорог, сетей электро- и водообеспечения, газоснабжения обеспечивается за счет дополнительных сборов с проживающих. Получается, что живущие на дачах без всяких условий граждане, дважды платят - один раз налоги, а другой раз непосредственно на поддержание инфраструктуры дачного массива, - отметила депутат.

Управляющим таким дачным поселением становится председатель. Часто такое лицо, не имеющее законодательных полномочий, действует по субъективным представлениям о своих правах и обязанностях.

Это ведет как к бездействию в решении проблем проживающих, так и к превышению полномочий им.

Не имея законных рамок своей деятельности, он начинает чувствовать себя хозяином и территории, и людей там живущих. Происходит вакханалия с продажей земли, участков, с определением цены на услуги инфраструктуры. Это ведет к нарушению прав граждан, социальной нестабильности, - констатировала она.

В связи с этим мажилисвумен предложила правительству, не откладывая, приступить к решению указанной проблемы. Так, в рамках поручения президента по разработке плана территориального развития Казахстана и усилению роли и ответственности регионов необходимо провести анализ реального масштаба постоянного проживания граждан на дачах, определив перспективу каждого обжитого дачного кооператива или товарищества. Помимо этого, требуется юридически узаконить проживание людей в таких местах с обеспечением статуса населенного пункта, что обеспечит граждан возможностью проживать в законном поле с получением тех же гарантий и содержания, что и для всех других граждан страны.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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