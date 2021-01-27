Депутат Конуров: Поручения Токаева позволят решить многие вопросы

Народная партия Казахстана поддерживает все поручения Президента.

Депутат Мажилиса, руководитель парламентской фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров выразил поддержку всем направлениям курса страны, с которыми Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании Правительства, сообщает zakon.kz.

В своем выступлении перед Правительством Президент Казахстана озвучил ряд основных направлений нового социально-экономического и политического курса страны. Это справедливое распределение благ, обязанностей, развитие частного предпринимательства и честной конкуренции, повышение роста производительности и системной сложности экономики, развитие человеческого капитала, ответственность перед обществом за принятие решений, личная и общественная безопасность. Все эти направления созвучны политике Народной партии Казахстана и будут активно и конструктивно поддерживаться партийцами, - подчеркнул Айкын Конуров.

При этом депутат Мажилиса выразил уверенность в том, что поручения Президента позволят решить многие вопросы, актуальные сегодня для казахстанцев.

Президент особо отметил, что сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Где-то это созданные государством единые операторы, где-то – просто частные монополии. Поручение Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур (их у нас около 50) позволит принять решение об их оптимизации, что благотворно должно повлиять на тарифы, а потом и на конечные цены для потребителя, - уверен Айкын Конуров.

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