Как и в какие сроки должны выплачивать зарплату. Разъяснение

Заработная плата устанавливается и выплачивается в национальной валюте не позже первой декады следующего месяца.

Казахстанцы нередко сталкиваются с задержкой или невыплатой заработной платы со стороны работодателей. Как должны выплачивать зарплату работодатели и в какие сроки, zakon.kz рассказал главный специалист отдела контроля трудовых отношений Управления социального благосостояния Алматы Ж. Айтымбетов.

Порядок и сроки выплаты регулируются Трудовым кодексом РК. Основными принципами которого являются такие понятия как: недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере труда, свобода труда, запрещение дискриминации в сфере труда, принудительного труда, приоритет жизни и здоровья работников, обеспечение права на вознаграждение за труд не ниже минимального размера заработной платы, равенства прав и возможностей работников и т.д. Главный специалист управления.

Как пояснил Айтымбетов, заработная плата устанавливается и выплачивается в национальной валюте не позже первой декады следующего месяца. Дата выплаты заработной платы предусматривается трудовым договором.

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится накануне.

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной или электронной форме ежемесячно извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе сведения об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

При невыплате заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым договором, работодатель несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты, - отметил главный специалист.

По его словам, при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения.

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда. Система оплаты труда определяется условиями трудового, коллективного договоров или актами работодателя.

Для усиления повышения заинтересованности работников в увеличении эффективности производства и качества выполняемых работ работодателем могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда, определенные условиями коллективного договора или актами работодателя, - пояснил Айтымбетов.

При этом он отметил, что система оплаты труда должна обеспечить долю основной заработной платы не менее 75 процентов в заработной плате работников без учета единовременных стимулирующих выплат.

Условия оплаты труда, определенные соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными Трудовым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, - подчеркнул специалист.

Кроме того, существуют такие понятия как сверхурочная работа и работа в праздничные и выходные дни. Оплата и нормирование вышеназванных рабочих периодов производится в повышенном размере согласно условиям трудового или коллективного договоров и акта работодателя, но не ниже чем в полуторном размере исходя из дневной ставки или часовой ставки работника.

При сдельной оплате труда доплата за работу в сверхурочное время или выходные и праздничные дни производится в размере не ниже 50 процентов установленной дневной или часовой нормы ставки работника.

Таким образом, оплата труда работников защищено государством посредством Трудового законодательства РК. Каждый работник при нарушении трудового договора работодателем, вправе обратиться в государственную инспекцию труда либо в органы трудовых споров в порядке, установленном законами Республики Казахстан, - заключил главный специалист отдела контроля трудовых отношений.

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