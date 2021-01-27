Названа средняя сумма снятия пенсионных накоплений

Средняя сумма перевода составит 5,8 млн тенге.

В первый день приема заявок, 25 января 2021 года, в АО "ЕНПФ" от уполномоченного оператора АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" поступило 10 292 заявки на общую сумму более 114,6 млрд тенге. Все поступившие заявки были рассмотрены в АО "ЕНПФ" в первый же день без задержек, сообщает zakon.kz.

8 460 заявок (82% или на общую сумму около 49,2 млрд тенге) из поступивших заявок прошли успешную проверку. В соответствии с законодательством, не позднее 5 рабочих дней с даты поступления заявок в АО "ЕНПФ" на специальные счета вкладчиков в "Отбасы банк" будет переведено около 49,2 млрд тенге. Средняя сумма перевода составит 5,8 млн тенге.

1832 заявки (18%) были отклонены АО "ЕНПФ", как не соответствующие требованиям законодательства.

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