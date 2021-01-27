ФСБ объяснила, почему нельзя летать над "дворцом Путина"

Зона около Геленджика была установлена летом 2020 года.

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за "возросшей активности стран НАТО", сообщает zakon.kz.

По информации РБК, в Федеральной службе безопасности заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет.

Причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, - сообщили в ФСБ.

В ФСБ отметили, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".

Других задач на отделение не возложено, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве утверждают, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.

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