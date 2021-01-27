Токаев поздравил президента Португалии с победой на выборах

Ваша победа является ярким свидетельством доверия.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Португалии, сообщает zakon.kz.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Марселу Ребелу де Соузу с переизбранием на пост президента.

Ваша победа на выборах, безусловно, является ярким свидетельством доверия народа к вам и вашему взвешенному курсу, направленному на укрепление политико-экономической стабильности и повышение международного авторитета Португалии. Желаю, чтобы Ваши непрестанный труд привел вашу страну к новым высотам и достижениям. Уверен, наши совместные усилия будут направлены на дальнейшее развитие традиционной дружбы, содержательного политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Португалией, – говорится в телеграмме, опубликованной на Акорде.

Президент Казахстана также пожелал успехов в начавшемся с 1 января председательстве Португалии в Совете Европейского Союза и выразил надежду на расширение всесторонних связей между Казахстаном и ЕС на основе Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

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