Роза Рымбаева раскритиковала вкус некоторых казахстанцев

Ей не нравятся тойские песни.

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева высказалась по поводу отсутствия вкуса у некоторых казахстанцев, которым нравятся простые тойские песни, передает zakon.kz.

Примадонна казахстанской эстрады убеждена, что не каждый хит может считаться искусством.

Все зависит от выбора народа… Но вы сами знаете, какой спрос у слушателя… Тот, кто понимает музыку и разбирается в ней, слушает и песню. А неглубокие люди, кто не понимает, им пойдет и "чип-чип". Но это все временное явление. Настоящее искусство сохранятся в сердцах народа годами, десятилетиями и передается из поколения в поколение, - заявила Роза Рымбаева в интервью программе "Жулдыздар жаркырайды".

Народная артистка нередко выступает с критикой некоторых артистов, которые поют тойские песни и не способны "продемонстрировать себя на международном уровне и показать высокую культуру Казахстана".

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