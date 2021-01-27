Как изменится система социального обслуживания в Казахстане 

Проект Документа размещен на портале "Открытые данные".

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало проект Национального плана по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Республике Казахстан до 2025 года. Он направлен на повышение качества и доступности социального обслуживания за счет солидарного участия в нем государства, частного сектора, неправительственных организаций и самих граждан, сообщает zakon.kz.

Для достижения необходимого уровня качества специальных социальных услуг и повышения их доступности для нуждающихся групп населения, в документе определены основные приоритеты и механизм развития системы социального обслуживания в новых условиях, с учетом мировых тенденций.

В рамках реализации Нацплана предусмотрены следующие системные преобразования:

Переход на проактивный формат социального обслуживания вместо заявительного принципа.

Для перехода к проактивному формату оказания специальных социальных услуг будет создан Единый электронный регистр граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Он будет сформирован на основе данных информационных систем центральных государственных и местных исполнительных органов, где содержится информация о лицах, получающих господдержку в связи с наступлением различных видов социальных рисков. Также будут задействованы такие информационные системы, как "Цифровая карта семьи (гражданина)", "Е-обращение" и Портал социальных услуг.

Наличие обобщенной актуальной информации позволит оперативно уточнять и конкретизировать виды и объемы предоставляемых специальных услуг и товаров, а также организовать проактивное социальное обслуживание, не дожидаясь заявлений граждан.

Оказание услуг на дому или в малокомплектных организациях социального обслуживания вместо крупных домов-интернатов.

В этих целях будет проводиться поэтапная деинституциализация крупных домов-интернатов. На их базе будут созданы межрегиональные и областные научно-методические центры по поддержке и развитию системы социального обслуживания и многопрофильные малые дома соцобслуживания.

Многопрофильные малые дома социального обслуживания будут создаваться некоммерческими организациями и субъектами частного сектора на основе механизма государственно-частного партнерства.

Прошедшие конкурс организации будут размещать перечень оказываемых специальных товаров и услуг на Портале социальных услуг. Лица, нуждающиеся в социальном обслуживании, смогут самостоятельно выбрать подходящую организацию.

Также в рамках реализации этого направления предусматривается создание и развитие сервисных служб, занимающихся обучением данной категории граждан цифровой грамотности, обеспечивающих их необходимой компьютерной техникой для организации доступа к цифровым услугам, предоставляющих возможность дистанционного обучения, занятия трудовой деятельностью и участия в общественных мероприятиях.

Будет расширена возможность получения услуг на дому. При этом лицам, находящимся на дому, будут предоставляться не только услуги общего профиля как сейчас, но и специализированные и комплексные услуги в зависимости от их индивидуального неблагополучия и потребностей.

К оказанию услуг общего профиля будут широко привлекаться незанятые члены семей. Для них будут организованы бесплатные курсы обучения навыкам работы с целевыми категориями граждан.

Лица, получающие услуги на дому, в обязательном порядке будут прикреплены к медико-социальным организациям по месту их проживания. Организации будут оказывать специализированные и комплексные услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности и/или социальной интеграции опекаемых лиц.

Внедрение стандартов по видам услуг вместо стандартов по типам организаций.

Расширение вариантных форм социального обслуживания требует единообразия подходов и решений в оказании специальных социальных услуг. Унифицированный подход к методикам и технологиям будет осуществляться не в зависимости от видов организаций социального обслуживания как в настоящее время, а от вида представляемых специальных социальных услуг.

Внедрение подушевого финансирования вместо общих тарифов.

В рамках планируемых преобразований будет внедрен подушевой механизм финансирования оказания специальных социальных услуг. Тарифы будут устанавливаться по видам гарантированных государством услуг. По услугам общего профиля будут установлены единые тарифы, по комплексным услугам – комбинированные тарифы.

Основой тарифов станут фактические затраты поставщиков услуг. Поэтапно в рамках цифровизации и внедрения электронных индивидуальных карт получателей услуг (история оказания специальных социальных услуг) будет реализована система мониторинга расходов организации социального обслуживания. Это значительно повысит прозрачность и эффективность тарифной политики на основе фактических затрат.

Будут установлены предельные цены на специальные товары (технические компенсаторные средства), предоставляемые в рамках гарантированного государством объема. Они будут формироваться с учетом цен производителей, стоимости товаров, зарегистрированных в специализированных организациях уполномоченных государственных органов при их импорте и фактически сложившихся на рынке ценах.

Предельные цены на специальные товары устанавливаются центральными государственными и местными исполнительными органами в соответствии с утверждёнными бюджетными программами.

Создание служб социальных программ вместо отделов занятости и социальных программ.

Для эффективного управления процессами преобразования в системе предусматривается переориентация социальных служб местных исполнительных органов на координацию и организацию работ по социальному обслуживанию, а не на исполнение этих задач как в настоящее время.

Выбор социального работника вместо территориального закрепления.

Лицам, нуждающимся в социальном обслуживании, наряду с выбором специальных товаров и услуг, организации обслуживания, также будет представлена возможность выбора социальных работников, предоставляющих им услуги. В этих целях будет создана Единая база (реестр) социальных работников. В ней будет содержаться информация о квалификации социальных работников, видах и качестве оказываемых ими услуг, и результатах работы.

Единая база позволит потребителям услуг осуществить выбор социальных работников в конкурентной среде. Востребованность социальных работников найдет свое отражение в уровне их заработной платы. Для повышения профессионального уровня социальных работников будет внедрена многоуровневая система подготовки кадров с использованием элементов непрерывного образования.

Планируемые преобразования и их реализация позволят до 2025 года охватить оказанием специальных социальных услуг до 90% лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, независимо от их места проживания, предоставлять проактивные услуги более чем 65% лиц, включенных в Единый электронный регистр граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. Перевести в малокомплектные дома социального обслуживания по месту проживания или возвратить их в семью для получения услуг на дому 50%, лиц, находящихся в домах-интернатах.

Проект документа размещен на портале "Открытые данные".

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