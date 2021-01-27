Алматы в "красной зоне". Бекшин прокомментировал ситуацию

Также спикером выступил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.

В Алматы прошел брифинг об эпидситуации в городе, передает zakon.kz.

Спикерами выступили руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.

Предлагаем видео брифинга.

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