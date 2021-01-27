Алматы в "красной зоне". Бекшин прокомментировал ситуацию

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Также спикером выступил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.
В Алматы прошел брифинг об эпидситуации в городе, передает zakon.kz.
Спикерами выступили руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.
Предлагаем видео брифинга.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!