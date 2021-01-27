На рестораны и караоке Алматы подали в суд

Из-за злостных нарушений карантина.

С 1 по 26 января 2021 года проведено 332 рейдов, охвачено 2544 объектов, выявлено 180 (7%) объектов с нарушениями карантинных мер. Также в СМАС переданы 12 материалов по ст. 462 ч. 3 (Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений выданных органами государственного контроля и надзора). Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

По словам Бекшина, составлено 107 протоколов, из них наложено на юридические лица 29 протоколов на сумму 10 399 105 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 78 протоколов, на сумму 3 412 890 тенге

Среди заведений-злостных нарушителей карантина есть "рецидивисты". Материалы на них, по словам Бекшина, переданы в СМАС.

По Алатаускому району 3 материала: кафе "Жақсылық", кафе "Центр шашлыка", бильярдный клуб ТОО "Шамо".

По Алмалинскому району 2 материала по ресторану "Финик", ночной клуб "Fizika".

По Ауэзовскому району 1 материал на караоке-бар "Рыба моей мечты".

По Жетысускому району 1 материал на компьютерный клуб Ниязова Ж.А. (приостановлена на 3 месяца со штрафом 5 МРП).

По Медеускому району 3 материала: бинго клуб Виктория, ТОО "Ordagamecenter" компьютерный клуб, ресторан "Манана".

По Наурызбайскому району 2 материала: кафе "Премьера", кафе "Таужолы" (приостановлен на 1 месяц со штрафом 100 МРП).

Только за январь месяц выявлено 130 объектов со злостными нарушениями ограничительных мер, с 1 по 26 января 2021 года наложено штрафов на сумму 3 690 005 тенге, а за нарушения масочного режима в отношении физических лиц - на сумму 2 056 485 тенге, - заключил Бекшин..

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