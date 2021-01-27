Сколько доз вакцины от COVID-19 привезут в Алматы

Старт вакцинации 1 февраля.

Руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев сообщил о количестве вакцин, которые поставят в Алматы, передает zakon.kz.

Мы ждем поступления вакцины СПУТНИК-V. В конце января в Алматы поступят 1 450 доз вакцины (290 флаконов). В поликлиники, где будет проводиться вакцинация, закуплено холодильное оборудование для хранения и контейнеры с хладоэлементами для транспортировки со склада до кабинета вакцинации. Планируется получить 6 тысяч доз на февраль и 150 тысяч доз до июля, - заявил Табынбаев.

Первыми будут прививать людей, которые непосредственно контактируют с больными коронавирусом. Но вакцинация будет проводиться добровольно, насильно никого прививать, по словам главы Управления, не будут. Даже врачей.

Казахстанская вакцина проходит последнюю стадию клинических испытаний на добровольцах, и в случае одобрения также поступит для иммунизации населения.

Еще раз подчеркну важность соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Призываю всех жителей города Алматы сохранять осторожность и следовать мерам профилактики. Чтобы завтра мы могли вернуться к нормальной жизни без угрозы повторного заражения. Важно сегодня использовать и закреплять достигнутые результаты, - заключил глава горздрава.

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