О подготовке к вакцинации против COVID-19 доложил Минздрав

Выступили три спикера.

В Нур-Султане прошел брифинг "О текущей ситуации по коронавирусной инфекции и подготовке к вакцинации против COVID-19", передает zakon.kz.

Спикерами выступили:

Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова Заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

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