Гололед, туман, ветер ожидаются в нескольких областях Казахстана 

В четырех областях страны объявлено штормовое предупреждение.

28 января в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица.

В Костанайской области местами ожидается туман.

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