Карантин могут усилить в Алматы

Работа на стадии завершения.

На брифинге по текущей эпидситуации главный санврач города Алматы сообщил о том, что готовит документ по новым ограничениям, передает zakon.kz.

Его спросили, какие будут вводить в городе ограничения в связи с тем, что он попал в "красную зону".

Как раз на завершении эта работа. После брифинга я вернусь, определюсь и завтра мы расскажем по тем новым ограничительным мероприятиям, которые будем вводить, - сказал Бекшин.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе настораживает.

Алматы вошел в "красную" зону. Статистика по COVID-19, вызывает несомненное беспокойство. Ежедневные цифры количества заболевших не опускаются ниже 130 человек. В первую очередь, мы связываем эти показатели с сезонным пиком вирусных инфекций. Несмотря на развитие различных сценариев, в том числе негативных, система здравоохранения города готова к борьбе с COVID-19, - сказал он.

В Алматы с начала пандемии зарегистрировано 21 547 случаев КВИ. За последние сутки выявлено 139 новых случаев. Выздоровевших на данное время – 19 487 человек, а это 91% от всех случаев заразившихся.

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