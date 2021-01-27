Бекшин предпочел казахстанскую вакцину

Он переболели коронавирусом летом 2020 года.

Главный государственный санитарный врач Алматы и руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев ответили на брифинге, какой вакциной они привьются, передает zakon.kz.

Глава городского упрздрава напомнил, что вакцинация планируется с 1 февраля российской вакциной Спутник V.

Она уже распределена между сотрудниками наших больниц, инфекционных стационаров, а также работниками санэпидстанциями и скорой помощи. Первым этапом пока будут прививаться только те лица, которые по рекомендации Минздрава контактируют с больницами, - сказал он.

Вакцинация будет проводиться добровольно, в том числе и для врачей, находящихся "на передовой".

Всего Алматы получит 150 тысяч доз вакцины "Спутник V".

Нариман Табынбаев заявил, что переболел коронавирусом в августе.

Когда я хотел быть добровольцем и участвовать в третьей фазе испытаний, по анализу у меня количество антител превышало норму, меня не стали прививать. Но если потом у меня будет снижение антител, я буду обязательно прививаться. Непосредственно по работе не нахожусь на первом плане в контакте, но обязательно буду делать прививку. Планирую вакцинироваться российским "Спутник V", - сказал глава городского упрздрава.

Жандарбек Бекшин сообщил, что также переболел коронавирусом летом. Это было семь месяцев назад.

По показаниям, если прошло более шести месяцев, нужно вакцинироваться. Я планирую завтра определить титр антител, если он снизился у меня, я буду однозначно прививаться. Я бы хотел бы привиться первой казахстанской отечественной вакциной, - поделился главный санврач города.

Он также подчеркнул, что не сомневается в качестве и эффективности казахстанской вакцины. Бекшин напомнил, что ранее Казахстан не производил никакой вакцины, кроме противочумной.

Поскольку я занимался с этим институтом раньше и по птичьему гриппу в 2013 году, мне интересно, как поведет наша казахстанская вакцина, тем более первая для суверенного Казахстана. Я нисколько не сомневаюсь, поскольку этот научный центр имеет более чем 70-летнюю историю. Ни на йоту не сомневаюсь, - сказал Бекшин.

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