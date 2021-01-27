Озвучены рекомендации к вакцинированию казахстанцев

Вакцинация будет осуществляться поэтапно.

В случае, если температура человека будет превышать 37 С, то вакцинация будет откладываться, сообщил на брифинге первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

Вакцинация не рекомендована детям до 18 лет, это связано с тем, что применение вакцины в данной возрастной группе пока не изучено. Вакцину могут получить лишь совершеннолетние граждане РК. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке, — сообщил Шоранов.

По его словам, перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы и осмотром зева.

В случае, если температура превышает 37°С, вакцинация откладывается. Перед проведением прививки прививаемое лицо подписывает добровольное информированное согласие или отказ на проведение профилактических прививок в письменном виде по форме согласно к санитарным правилам, — отметил вице-министр.

Он напомнил, что по поручению главы государства с февраля 2021 года в Казахстане планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины и эпидемиологической значимости различных групп населения.

Медицинские работники, в первую очередь, персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, а также других профилей – с февраля этого года. Педагоги и сотрудники силовых структур - с марта, студенты – с апреля. Далее – с мая этого года будет вакцинироваться оставшийся контингент по мере достаточности объемов вакцины. Планируется, что вакцинация против КВИ продолжится до конца текущего года с охватом до 6 млн человек, — заключил Шоранов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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